Кто может выдавать повестки и проверять документы военнообязанных в июле

В Украине во время военного положения повестки могут выдавать некоторые органы и лица. Повестку на вызов в ТЦК во время мобилизации выдают всем мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия инвалидности или отсрочки, если они не обновили данные в ТЦК.

Выдачу повесток в Украине регулирует Постановление №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации", передает 24 Канал.

Смотрите также Военный учет с 1 июля: кого это касается и что надо сделать

Кто может выдавать повестки во время мобилизации

Выдавать повестки уполномочены представители различных организаций. Получить ее военнообязанный может на улице, на работе или дома. В Украине существует четыре виды повесток, однако во время военного положения выдают только три из них: для уточнения данных, на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное боевое распоряжение.

Выдавать повестки имеют право:

работники ТЦК и СП и СБУ;

подразделения внешней разведки;

представители местного совета;

руководители предприятия, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

Такого права не имеют полицейские, представители Теробороны, консьержи или дворники.

Также определен ряд лиц, которые могут проверять документы военнообязанных. Это – уполномоченные представители ТЦК, полицейские и представители Государственной пограничной службы Украины. Этим работникам гражданин должен показать военный билет, который он обязательно должен иметь при себе.

Когда человек должен прийти в ТЦК без вызова

Военнообязанный должен сообщать ТЦК об изменениях личной информации. В частности, идти в ТЦК без повестки стоит в таких случаях:

нужно получить разрешение на смену места жительства;

требуется снятие с воинского учета в случае выезда за границу на срок более трех месяцев.

Обновить данные нужно за 7 дней после изменения информации. Также в ТЦК необходимо немедленно сообщать в случае потери военно-учетного документа.