Уклонение от мобилизации в Украине: как будут наказывать в апреле 2025 года

Уклонение от мобилизации является серьезным правонарушением в Украине, особенно в условиях военного положения. Законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за такие действия.

К уклонению от мобилизации относится не только игнорирование полученных повесток, передает 24 Канал со ссылкой на юридическую компания INSEININ.

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Как накажут за уклонение от мобилизации

Как уклонение от обязанности также рассматривают:

подделку или незаконное получение документов о непригодности к службе;

выезд за границу без законных оснований на период мобилизации;

умышленное избежание воинского учета или изменение места жительства без уведомления ТЦК.

Итак, за нарушение правил воинского учета во время военного положения или при повторном нарушении предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан штраф составляет от 17 000 до 22 500 гривен; для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 500 гривен.

Кроме основного штрафа, человека могут лишить права управления транспортным средством. В случае неуплаты штрафа также могут арестовать счета и имущество для дальнейшей продажи на аукционе.

Отметка о нарушении правил воинского учета значительно ограничивает права гражданина. Например, такой человек не имеет возможности податься и получить бронирование на предприятии.

Отметим, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.