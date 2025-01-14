Мобилизация студентов: кто не сможет получить отсрочку в 2025 году

Во время мобилизации некоторые студенты могут получить отсрочку от призыва. Однако, ее предоставляют не всем соискателям образования.

Отсрочку могут получить только соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, что выше предыдущего. Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на Факты ICTV.

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Какие студенты не смогут получить отсрочку

Некоторые категории студентов могут быть мобилизованы, а именно:

студенты вечернего или заочного отделения;

те, кто получает второе высшее образование;

студенты, зачислены на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень;

студенты отчисленные за отказ от общей военной подготовки.

Заметим, что студенты, которые переходят с курса на курс во время каникул, сохраняют свое право на отсрочку. Однако, если студент поступает через вступительную кампанию, чтобы получать новый уровень образования, и есть разрыв между семестрами, как в случае поступления после бакалавриата на магистратуру, его могут мобилизовать.

Имеют ли аспиранты право на отсрочку

Аспиранты, докторанты и те, кто учится на интернатуре также могут получить отсрочку. Однако, по аспирантам в 2025 году внедрят определенные изменения, что может повлиять на право оформить отсрочку.

В частности, планируется отмена дневной формы обучения для аспирантов, которые учатся на контрактной основе. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак говорит, что это решение направлено на то, чтобы предотвратить злоупотребление правом на отсрочку от призыва.

Окончательное решение по этим изменениям могут принять в ближайшие месяцы. Соответственно, аспиранты, обучающиеся на контрактной основе, не смогут получить отсрочку. Отметим, что это решение не коснется мужчин, поступивших на аспирантуру ранее.