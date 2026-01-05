Процедуры станут проще: в Минобороны назвали главные изменения в мобилизации на 2026 год

В 2025 году Министерство обороны Украины упростило многие процессы, связанные с мобилизацией. В текущем году ожидается совершенствование нововведений, которые помогут упростить мобилизацию и службу в армии.

Большинство процедур будут доступны онлайн. Об этом в Минобороны заявили для "РБК-Украина", передает 24 Канал.

Смотрите также Продолжали уже 17 раз: на самом ли деле законная мобилизация в Украине

Какие изменения ожидают в 2026 году?

Благодаря изменениям в 2025 году очереди в ТЦК почти исчезли, а приложение Резерв+ получило новый функционал, который позволяет оформлять отсрочки, проходить ВВК и контролировать свой учет в цифровом формате. По словам Минобороны, эти изменения будут актуальны и в 2026 году, а также направлены на повышение эффективности мобилизации и уменьшение нагрузки на ТЦК.

Основные нововведения:

Отсрочки онлайн. Большинство отсрочек от мобилизации теперь оформляются и продлеваются автоматически через Резерв+. Для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, заявление можно подать в любом ЦНАП. Бумажные справки с печатью больше не выдают – основным подтверждением отсрочки стал Резерв ID, который содержит фото владельца.

Резерв ID – основной документ военнообязанного. Военно-учетные документы теперь создаются исключительно в электронном формате. Резерв ID доступен в приложении для более 6 миллионов пользователей. Для тех, кто не может пользоваться смартфоном, можно распечатать бумажную копию через приложение, портал Дія или в ТЦК/ЦНАП. Переход к электронному формату уменьшает риски потери, повреждения или подделки документа.

Оплата штрафов онлайн. В Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета, например, неприбытие по повестке или неявку на военно-врачебную комиссию. После подачи заявления ТЦК рассматривает его в течение трех дней, а оплата закрывает конкретное нарушение и снимает красную ленту в приложении. При этом обязанности воинского учета остаются.

Электронные направления на ВВК и выводы комиссий. Теперь пользователи могут получить направление на ВВК и результаты осмотра без очередей в ТЦК. Все решения комиссий фиксируются электронной подписью, что делает процесс прозрачным и контролируемым.

Электронная очередь в ТЦК Система электронной записи на прием в ТЦК и СП работает в большинстве центров. Она обеспечивает быструю и прозрачную запись, снижает нагрузку на центры и интегрируется с другими онлайн-сервисами.

Минобороны отмечает, что все эти нововведения делают мобилизационные процессы более прозрачными, быстрыми и удобными для граждан, а также позволяют эффективнее готовить резервистов и военнообязанных для службы.

Что известно об оформлении бронирования в 2026 году?