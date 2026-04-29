Отсрочка есть, но не всегда: в каких случаях многодетных мужчин могут мобилизовать

В Украине мужчины, воспитывающие трех и более детей, могут претендовать на отсрочку от мобилизации. В то же время, это право предоставляется не автоматически и зависит от ряда условий.

Нюансы по оформлению отсрочки и документов объяснила адвокатская хмельницка Руслана Слободянюк в комментарии Общественном.

Все ли многодетные родители получают отсрочку?

Руслана Слободянюк объяснила, что соответствующая норма предусмотрена пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации". По ее словам, оформить отсрочку можно через приложение Резерв+ или обратившись в ЦНАП, подав заявление и необходимый пакет документов.

Речь, в частности, о паспорте, военно-учетные документы, свидетельства о рождении детей, в которых указан отец, а также документ о браке или его расторжении по решению суда.

Одновременно только факта наличия свидетельств о рождении детей недостаточно для принятия решения. Адвокат заметила, что комиссия также учитывает фактическое участие в воспитании детей и совместном проживании. По ее словам, в случаях, когда нет подтверждения содержания детей или есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, это может стать основанием для призыва.

Отсрочка также утрачивается после достижения ребенком 18 лет.

Стоит отметить, что право на отсрочку имеет не только биологический отец. К примеру, Ее также может получить отчим.

Если он усыновил детей, то становится их отцом и доказывать содержание тогда не нужно. Если же такого не произошло, то следует доказать отсутствие содержания со стороны биологического отца. Но на это тоже влияет, не имеет ли отчим задолженностей по алиментам, например, в отношении детей от предыдущего брака,

– объяснила Руслана Слободянюк.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Следовательно, особый правовой режим продлится по меньшей мере до 2 августа 2026 года.

В этот период мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны состоять на военном учете в ТЦК и СП. Они должны регулярно обновлять свои военно-учетные данные, которые вносятся в соответствующие государственные реестры.

Какие сейчас ключевые проблемы в мобилизации?

Военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что одной из главных проблем в вопросе мобилизации остается слабая коммуникация между государством и обществом по поводу потребностей армии. В то же время она отметила, что часть граждан избегает службы или дистанцируется от участия в защите страны, находящаяся в состоянии войны уже более десяти лет.

По оценкам Министерства обороны, к службе в рядах ВСУ потенциально можно привлечь около 1, 6 миллионов украинцев. По мнению Решетиловой, это позволило бы организовать ротацию военных и частично демобилизовать тех, кто находится на фронте длительное время.