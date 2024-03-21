"Речь идет не о танках, а о людях": НАТО призывает Киев усилить мобилизацию

В четверг 21 марта в Украину приехала военная делегация НАТО. Во время Киевского форума по безопасности топ-руководитель НАТО высказался об усилении мобилизации.

Высший военный руководитель НАТО, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр посетил Киев впервые с начала полномасштабной войны. Он сказал, что его визит "является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо".

Смотрите также Не визит вежливости, – в ОП сказали, что означает приезд высшего военного руководителя НАТО

Что говорят в НАТО о мобилизации в ВСУ

Война касается всех, нравится вам это или нет. Речь идет о людях, о народе. Не о новых гранатах, не о новых БМП и новых танках. Вам и нам нужны новые солдаты. Ведь солдаты гибнут, получают ранения. Речь идет о призыве в армию, о поддержке от всего общества. Это общая ответственность, если речь идет о вашей стране,

– сказал он.

В целом его выступление было достаточно интересным. Бауэр объяснил, что война – дело не только министра обороны или представителей НАТО. К событиям в стране должно быть привлечено все общество. В то же время он отметил: в либеральной демократии очень непросто убедить людей. Но все же изменения происходят.

Также Роб Бауэр обратил внимание на интересный аспект. После войны Украина должна решить, какие системы будут на вооружении в ВСУ – какие танки, какие ракеты, какая артиллерия. Сейчас наше государство вооружено мешаниной из очень разных систем, это надо будет упорядочить.

Представитель НАТО оценил ситуацию с вооружением и высказался о россиянах

Российская армия учится на своих ошибках, она стала сильнее, украинской армии с ней труднее воевать. Это не идеальная армия, у них не получается все запланированное – у них есть проблемы с координацией и управлением войсками. Они не могут вести современную войну, поэтому используют артиллерийские обстрелы. Это тактика Первой мировой,

– сказал он.

Роб Бауэр отметил: речь идет не о количестве, а о качестве. Россия может производить значительно больше оружия, чего Запад не предусмотрел. В западных странах нет автократии, которая позволяет командовать, поэтому они вынуждены убеждать инвесторов вкладываться в оборонную промышленность.

Украине порой кажется, что Запад отстает. Адмирал провел параллель с пандемией коронавируса, когда все так или иначе были вынуждены отреагировать на угрозу. Так же и с наращиванием вооружений. Он выразил уверенность, что оборонная промышленность будет более живо реагировать на вызовы. И подытожил: "Мы должны работать все вместе – и военные, и политики".