В "Оберег" автоматически будут вносить данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК
Источник:Екатерина Черногоренко
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко детализировала принятое ранее постановление правительства. Согласно ему, можно будет автоматически проверять и актуализировать данные о призывниках, военнообязанных и резервистах.
Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте по военному учету 16 августа. Оно касается воинского учета для призывников, проверки документов за рубежом и еще нескольких аспектов.
Смотрите также Улучшит нашу мобилизационную историю: майор ВСУ оценил идею набора в бригады без участия ТЦК
Как будут появляться данные в реестре "Оберег"
Ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК. Это будет касаться и тех ребят, которые проживают за рубежом,
– сообщила Черногоренко.
А данные по всем мужчинам от 16 до 60 лет будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы (ГМС), Минюста и Администрации Государственной пограничной службы.
По словам заместительницы Умерова, это поможет избежать ситуаций, когда повестки приходят умершим или тем, кто находится за решеткой. И поможет исправить ошибки относительно персональных данных.
Актуальность военных электронных документов для мужчин 18 – 60 лет, которые находятся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС. Чиновница отметила, что это позволит избежать ошибок и человеческого фактора при проверке.
"Самое главное – ребята от 17 до 25 лет смогут вставать на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии. Все необходимые данные будут собирать из других реестров. Это значительно сэкономит время как и работникам ТЦК, так и самим ребятам", – подытожила Черногоренко.
Каким образом ТЦК будет видеть всех
"Судебно-юридическая газета" объяснила: если человек когда-то получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Именно оттуда они "перетекут" в ТЦК.
В "Оберег" будут вносить сведения о мужчинах от 17 до 25 лет, которые не состоят на воинском учете для их постановки на воинский учет без прохождения медицинского осмотра, и тех, которые находятся в Украине и обратились за оформлением (в том числе вместо утраченного или похищенного), обменом паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
Также в "Оберег" попадут данные о мужчинах от 17 до 25 лет, которые находятся за пределами Украины и обратились в паспортный сервис за рубежом за оформлением, обменом, получением украинского или заграничного паспорта.
Всего в реестр "Оберег" попадут такие данные о мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет:
- оцифрованный образ лица;
- место жительства и место пребывания;
- реквизиты паспорта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за рубежом, или возвращение в Украину.