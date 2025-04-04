Украина, кажется, частично решила проблему нехватки войск – генерал НАТО

Украине, удалось решить проблему нехватки солдат для обороны от российского вторжения. Это стало возможным, в частности, благодаря снижению мобилизационного возраста.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

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Как Украина решила проблему нехватки войск

Каволи сообщил, что Украина, очевидно, смогла решить часть проблем с нехваткой личного состава для ВСУ.

Украинцы со своей стороны заняли очень сильные оборонительные позиции, хорошо укрепленные, и, похоже, они решили некоторые из своих проблем с живой силой, которые были особенно острыми прошлой осенью,

– отметил генерал НАТО.

По его словам, Украина расширила резерв лиц, которые могут быть мобилизованы, а также увеличила резерв тех, кто готов присоединиться к армии добровольно. Кроме того, военное командование смогло эффективно перебросить часть людей из штабов на передовую.

В то же время Каволи предупредил, что, несмотря на попытки Киева диверсифицировать набор поставщиков вооружений, прекращение поставок оружия из США и обмена разведданными нанесет Украине значительный ущерб.

К слову, член Комитета Рады по нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, что в Минобороны разработали альтернативу закону о демобилизации. Речь идет о механизме ротации на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях.