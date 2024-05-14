Или мобилизуемся или будем рабами в концлагере, – боец ВСУ эмоционально обратился к уклонистам

Помогать ускорять нашу победу можно не только с оружием в руках, но и в тылу. Не идти воевать из-за того, что в стране коррупция является неправильным оправданием.

Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что не идти воевать из-за страха – это нормально. Именно сейчас от украинцев зависит существование нашей страны.

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По словам Сазонова, позиция человека не идти воевать из-за коррупции в стране является неправильной, это можно считать простым оправданием.

Я с большим пониманием отношусь к ребятам, которые мне пишут прямо "я боюсь". Если боишься, старайся быть полезным в тылу. Здесь человек честно признает, а не пытается найти тысячи причин, чтобы что-то рассказать,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Сейчас, по словам Сазонова, украинцы не стоят перед вопросом, хорошая ли у нас страна, или нет. Сейчас вопрос – будет она существовать или нет. Россияне давно уже определили для себя, что мы их враги. Даже те, кто бы встречал их в Украине с цветами, не были бы для них "своими".

Или отстаиваем свою страну, живем здесь и строим, как захотим мы, или будем рабами в концлагере. Выбор очень простой,

– отметил военнослужащий ВСУ.

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