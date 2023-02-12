Страх присущ людям, потому не стоит его стесняться. Почему он возникает и что следует помнить – рассказали в ВСУ.

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Что в Вооруженных Силах говорят о страхе получить повестку

Майор ВСУ Александр Мельничук и сержант ВСУ Инна Лапина в прямом эфире прокомментировали распространенный в украинском обществе страх получить повестку. По мнению Мельничука, в этом вопросе большую роль играет негативное отношение людей к государственным структурам, выполняющим определенное принуждение.

Кроме того, следует помнить, что негативные слухи и пропаганда всегда распространяются очень быстро. Ассоциация "повестка – смерть" – ошибочна.

Заметим, что часто повестки выдают только для уточнения данных или прохождения военного медицинского осмотра. На фронт не отправляют людей, не умеющих пользоваться оружием – сначала военнослужащие проходят необходимые учения.

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Что будет за отказ от повестки