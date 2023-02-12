Страх притаманний людям, тому не варто його соромитися. Чому він виникає та що варто пам'ятати – розповіли у ЗСУ.

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Що у Збройних Силах кажуть про страх отримати повістку

Майор ЗСУ Олександр Мельничук та сержантка ЗСУ Інна Лапіна у прямому ефірі прокоментували поширений в українському суспільстві страх отримати повістку. На думку Мельничука, у цьому питанні більшу роль відіграє негативне ставлення людей до державних структур, які виконують певний примус.

Крім того, варто пам'ятати, що негативні чутки й пропаганда поширюються дуже швидко. Асоціація "повістка – смерть" – помилкова.

Зауважимо, що часто повістки видають лише для уточнення даних чи проходження військового медичного огляду. На фронт не відправляють людей, які не вміють користуватися зброєю – спочатку військовослужбовці проходять необхідні навчання.

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