Вручение повесток в общественных местах: в ВСУ ответили, законно ли это
Источник:"РБК-Украина"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В последнее время представители ТЦК начали вручать повестки в ресторанах и спортзалах.
Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил, законно ли вручать повестку в общественных местах. По его словам, это отвечает законодательству.
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Законом четко установлены границы
Фитьо отметил, что если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки – это было бы странно, а спортзал – это общественное место.
То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено. В данном случае это заведение, которое предоставляет общественные услуги, так же как и заведения питания,
– сказал он.
Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проводить соответствующие мероприятия, если владельцы заведений не возражают.
В ТЦК объяснили причину усиления мобилизации
- Ужесточения мобилизации именно личным составом ТЦК нет и не предполагается в ближайшее время. Как сейчас проходит мобилизация, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.
- Он отметил о несоблюдение правил военного учета. Истомин заявил, что во время адресного оповещения по квартирам было обнаружено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства.
- Истомин отметил, что повестка, которую вручают ТЦК во время оповещения, есть не что иное, как вызов именно в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.