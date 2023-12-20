Вручение повесток в общественных местах: в ВСУ ответили, законно ли это

20 декабря 2023, 14:15
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Источник:

"РБК-Украина"

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В последнее время представители ТЦК начали вручать повестки в ресторанах и спортзалах.

Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил, законно ли вручать повестку в общественных местах. По его словам, это отвечает законодательству.

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Законом четко установлены границы

Фитьо отметил, что если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки – это было бы странно, а спортзал – это общественное место.

То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено. В данном случае это заведение, которое предоставляет общественные услуги, так же как и заведения питания,
– сказал он.

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проводить соответствующие мероприятия, если владельцы заведений не возражают.

В ТЦК объяснили причину усиления мобилизации

  • Ужесточения мобилизации именно личным составом ТЦК нет и не предполагается в ближайшее время. Как сейчас проходит мобилизация, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.
  • Он отметил о несоблюдение правил военного учета. Истомин заявил, что во время адресного оповещения по квартирам было обнаружено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства.
  • Истомин отметил, что повестка, которую вручают ТЦК во время оповещения, есть не что иное, как вызов именно в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Автор: Вікторія Кульженко