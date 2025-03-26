Влияют ли переговоры о прекращении огня на темпы мобилизации: что говорят в ВСУ

Украина и Россия при посредничестве США договорились о временном перемирии. В ВСУ объяснили, влияет ли это на процесс мобилизации.

Представитель оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский рассказал, что темпы мобилизации не могут подвергаться влияниям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Нужно пополнение Сил обороны

Он отметил, что темпы мобилизации существуют независимо от того, что происходит извне.

Генеральный штаб выполняет плановое задание по мобилизации человеческих ресурсов для пополнения Сил обороны и безопасности для выполнения задач, связанных с отпором и сдерживанием вооруженной агрессии России против Украины,

– добавил он.

По словам военного, эти меры будут происходить непрерывно, пока не будет принято другое решение по мирному урегулированию войны.

В то же время он считает, что на позиции и мнения граждан может влиять что угодно, но задача заключается в том, чтобы создать условия, в которых Украина будет продолжать стоять.