Закончится ли всеобщая мобилизация в Украине до конца 2022 года

7 ноября 2022 , 10:25
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Согласно приказу Президента, всеобщая мобилизация в Украине началась 24 февраля. Прошло более 8 месяцев с начала полномасштабного вторжения и многих украинцев интересует, как долго она еще продлится.

Отметим, что в Украине под призыв подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют проблем со здоровьем или других причин быть освобожденными от мобилизации. Сколько еще продлится мобилизация и какие есть волны призыва, рассказывает 24 канал.

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Мобилизация в Украине: когда прекратится призыв

Мобилизация граждан Украины зависит от ситуации на фронте. Она продлится до конца российского вторжения.

Отметим, что решение о продлении или прекращении общей мобилизации на территории украинского государства должно быть пересмотрено до 21 ноября. Вероятно, ее продолжат.

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Кого сейчас призывают на службу в армию

Мобилизовать могут любого мужчину призывного возраста, у которого нет причин быть частично или полностью освобожденным от службы. В Украине мобилизация проходит по 4 волнам:

  • Волна первая. Призыв резервистов. Мужчины с боевым опытом в возрасте до 40 лет. В основном ветераны АТО или бойцы ООС.
  • Волна вторая. Срочники. Те, кто служил до 2014 года или был контрактником.
  • Волна третья. Офицеры запаса и те, у кого есть военное образование.
  • Волна четвертая. Все остальные мужчины, пригодные к военной службе

Сейчас происходит только доукомплектование, а не формирование войска. Как отмечал ранее начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, пока жесткого дефицита ни в каких специальностях нет.

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Что предполагает исключение из военного учета

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит, что военнообязанные мужчины, которых комиссия признала временно или полностью непригодными к службе, под общую мобилизацию не подпадают . Следует заметить, что вывод о непригодности может делать исключительно военно-врачебная комиссия.

Временно непригодные к военной службе граждане не навсегда снимают с учета, а только дают отсрочку. Если непригодность была объявлена призывнику до начала полномасштабного вторжения, то его могут все равно вызвать на медкомиссию, чтобы проверить состояние здоровья.

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Автор: Лілія Траспетрихіна