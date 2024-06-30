Все по плану: Зеленский объяснил, кто определяет цифры по мобилизации

В Украине уже более мест действует новый закон о мобилизации. По мнению Зеленского, процесс призыва происходит по плану.

Президент Зеленский в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer рассказал, откуда берется цифра людей, которую необходимо мобилизовать.

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Кто определяет запрос на мобилизацию

Глава государства уточнил, что запрос на количество мобилизованных сформировало руководство ВСУ, которое исходит из обзора ситуации на фронте.

Оно (военное руководство – 24 Канал) сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они идут по этому плану,

– сказал президент.

Он также прокомментировал лотерею, которую использовали в США для мобилизации на многие войны, в частности на войну во Вьетнаме. Так, в 1969 году таким образом призывали военнообязанных американцев, рожденных 14-го сентября.

Определение очередей в мобилизации путем лотереи Зеленский считает неправильным для Украины. Когда в США происходили эти лотереи, тогда не шла речь о сохранении страны. Война происходила не на их территории. В случае с Украиной война – это экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за свое выживание.

Также глава государства в этом интервью рассказал, как Украина может победить Россию, в частности нивелировать ее преимущество в количестве людей. По словам президента, победит тот, кто более технологичен. Именно поэтому Запад должен усиливать санкции против страны-агрессора, и взамен, вкладывать средства во внутреннее производство ракет и дронов в Украине.