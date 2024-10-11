Два обстоятельства, при которых будут мобилизовать мужчин в возрасте 50 – 60 лет

Мобилизация украинцев в возрасте от 50 до 60 лет будет проводиться по распоряжению Генштаба. Однако, сами боевые части часто отказывают мобилизовать мужчин в возрасте этой возрастной категории, поскольку они уже не способны выполнять задачи.

Впрочем, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский объяснил два случая при которых данную категорию все же могут призвать в армию.

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По возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке мужчины старше 50 лет неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла,

– объяснил Вениславский.

Мобилизация мужчин в возрасте 50+

В то же время мобилизовать мужчин старше 50 лет могут в двух случаях:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях, как пример, поваров, ремонтников.

Впрочем, все это является ограниченным количеством людей, в связи с чем сегодня граждан от 50 до 60 лет мобилизуют очень редко. Каких-то законодательных изменений в этом вопросе не было.