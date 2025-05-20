"Есть проблема": военные откровенно рассказали о мобилизации заключенных

Закон, позволяющий осужденным мобилизоваться на службу в рядах ВСУ, вступил в силу в 2024 году. Однако стоило сделать это давно. В частности, еще в 2022 году мобилизовали некоторых заключенных.

Об этом 24 Каналу рассказали снайперы, военнослужащие ВСУ Кирилл и Даниил Яковлевы. По их словам, мобилизованных из тюрем обучают, к ним хорошо относятся.

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"Там же не все плохие. Например, кто-то продавал траву. Плохой поступок, но мы его держим за государственные средства в тюрьме. Какую пользу он там приносит? А так он пошел в армию", – подчеркнул Кирилл Яковлев.

В Третьей штурмовой бригаде рассказывали, что тысячи бывших осужденных защищают Украину на фронте. Снайпер Кирилл Яковлев отметил, что ему нравится, как в 3 ОШБр устроили систему мобилизации заключенных.

Какие изменения нужны

Даниил Яковлев считает, что проблема мобилизации заключенных только в том, что люди, которые принимали это решение, не прописали четкий механизм и порядок. По его мнению, эта тема не до конца продумана.

Например, есть законопроект о мобилизации, который "сделали на коленке", чтобы быстрее его принять. Так и здесь. Сейчас лучшее время получить индульгенцию за свои плохие поступки. Если человек хочет заплатить кровью за свои плохие поступки, государство должно дать возможность этому человеку это сделать,

– сказал он.

Однако военнослужащий отметил, что для этого человека государство должно дать четкие условия, когда "эта кровь будет засчитана". Некоторые аспекты и механизмы требуют совершенствования.