Про це 24 Каналу розповіли снайпери, військовослужбовці ЗСУ Кирило та Данило Яковлеви. За їхніми словами, мобілізованих з в’язниць навчають, до них гарно ставляться.

Читайте також Україна може мобілізувати до третини в'язнів, – Мін'юст

"Там же не всі погані. Наприклад, хтось продавав траву. Поганий вчинок, але ми його тримаємо за державні кошти в тюрмі. Яку користь він там приносить? А так він пішов в армію", – підкреслив Кирило Яковлев.

У Третій штурмовій бригаді розповідали, що тисячі колишніх засуджених захищають Україну на фронті. Снайпер Кирило Яковлев зазначив, що йому подобається, як у 3 ОШБр влаштували систему мобілізації ув'язнених.

Які зміни потрібні

Данило Яковлев вважає, що проблема мобілізації ув'язнених лише у тому, що люди, які приймали це рішення, не прописали чіткий механізм і порядок. На його думку, ця тема не до кінця продумана.

Наприклад, є законопроєкт про мобілізацію, який "зробили на коліні", аби швидше його прийняти. Так і тут. Зараз найкращий час отримати індульгенцію за свої погані вчинки. Якщо людина хоче "заплатити кров'ю" за свої погані вчинки, держава повинна дати можливість цій людині це зробити,

– сказав він.

Однак, військовослужбовець наголосив, що для цієї людини держава повинна дати чіткі умови, коли "ця кров буде зарахована". Деякі аспекти та механізми потребують вдосконалення.