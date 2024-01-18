Мобилизация заключенных: как на предложение отреагировал Залужный

Уполномоченный по правам человека поделился своими предложениями по мобилизации заключенных, которые ранее озвучил на заседании комитета. Сказал, как на это отреагировал Главнокомандующий ВСУ.

Дмитрий Лубенец рассказал, что Валерий Залужный категорически высказался против мобилизации заключенных.

Кстати говоря Лубинец назвал основные недостатки законопроекта о мобилизации

Возможна ли мобилизация заключенных

Была реакция от Залужного, который категорически выразился против. С другой стороны, я сказал, что если выполнены эти два условия, когда само подразделение готово взять, они же берут на себя ответственность за такого человека,

– отметил Омбудсмен.

Также добавил, понятно, что предварительно будут собирать информацию, проводить анализ, нужен ли им этот человек в подразделении или нет.

"Опять же, я всегда подчеркиваю, что несмотря, где находится гражданин Украины, в каком он положении, в каком он месте находится, он остается в первую очередь человеком, с другой стороны, он остается гражданином Украины", – подчеркнул Лубинец.

Что предложил Омбудсмен