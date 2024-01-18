Мобилизация заключенных: как на предложение отреагировал Залужный
Источник:NV
Уполномоченный по правам человека поделился своими предложениями по мобилизации заключенных, которые ранее озвучил на заседании комитета. Сказал, как на это отреагировал Главнокомандующий ВСУ.
Дмитрий Лубенец рассказал, что Валерий Залужный категорически высказался против мобилизации заключенных.
Кстати говоря Лубинец назвал основные недостатки законопроекта о мобилизации
Возможна ли мобилизация заключенных
Была реакция от Залужного, который категорически выразился против. С другой стороны, я сказал, что если выполнены эти два условия, когда само подразделение готово взять, они же берут на себя ответственность за такого человека,
– отметил Омбудсмен.
Также добавил, понятно, что предварительно будут собирать информацию, проводить анализ, нужен ли им этот человек в подразделении или нет.
"Опять же, я всегда подчеркиваю, что несмотря, где находится гражданин Украины, в каком он положении, в каком он месте находится, он остается в первую очередь человеком, с другой стороны, он остается гражданином Украины", – подчеркнул Лубинец.
Что предложил Омбудсмен
- Омбудсмен рассказал, что предложил: "Если вы на уровне закона прописываете все возможные категории граждан Украины, которые могут быть мобилизованы, то не есть ли смысл прописать, в том числе отбывающих наказание в исправительных колониях?".
- По словам Лубинца, представители уполномоченного по правам человека в 2023 году посетили около 50% исправительных колоний в Украине.
- Омбудсмен заверил, что не было ни одной, где к его сотрудникам не подходили находящиеся там ребята. Говорили: "У меня легкая статья, я бессознательно совершил уголовное преступление (разные случаи), я готов пойти в ВСУ, дайте мне такую возможность".
- Лубинец отметил, что были и те, кто говорил, что даже если это не будет засчитываться как отбывание наказания, они готовы после войны вернуться добывать свой срок.
- "Я знаю предостережение, как можно брать заключенных. Я сказал, что это очень просто. Например, на уровне закона это определяется. Надо два условия: первое — гражданин Украины, который в таком статусе хочет попасть в соответствующее подразделение. Второе — соответствующее подразделение, которое готово взять к себе такого гражданина Украины", — сказал Омбудсмен.