В Раду внесли законопроект о воинском учете женщин: кого касается

На сайте Верховной Рады появился законопроект, который касается мобилизации женщин. Но это не значит, что всех призовут в армию, речь о другом.

В деталях разбирался 24 Канал. Напомним, что в законы не вносили никаких изменений и военная служба женщин остается исключительно добровольным делом и решением каждой. А на воинский учет ставят женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

Что за законопроект о мобилизации женщин внесли в Верховную Раду?

Документ зарегистрировали 30 марта и передали на рассмотрение руководству. Инициаторами являются Дмитрий Разумков, Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева, Дмитрий Микиша, Николай Тищенко и другие.

Речь о проекте закона о внесении изменений в статью 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно процедуры исключения с воинского учета женщин, взятых на такой учет с нарушением законодательства Украины. За таким длинным названием скрывается ответ депутатов на историю нескольких женщин, которых незаконно поставили на воинский учет.

То есть нардепы хотят установить процедуру, в соответствии с которой женщин могли бы снимать с воинского учета. Речь идет именно о случаях, когда это было сделано незаконно.

На сайте Верховной Рады пока нет ни текста документа, ни пояснительной записки к нему. Но несколько дней назад Дмитрий Разумков очертил, чего хотят авторы законопроекта.

Во время своего эмоционального выступления в Верховной Раде Разумков обратил внимание, что женщины, которых незаконно поставили на учет, получают штрафы в 17 тысяч гривен как такая, уклоняющаяся от мобилизации. Поэтому депутаты предлагают законопроект: если женщина попала в реестр ошибочно – ее должны автоматически оттуда исключить после ее заявления и отменить штраф в 17 тысяч гривен.

Мы дожились до ситуации, о которой предупреждали еще год назад, – фактически к попыткам мобилизовать уже и женщин. Сегодня женщины, которые никогда не служили, не имеют военно-учетной специальности и не являются медиками, вдруг оказываются в розыске ТЦК, в реестре "уклонистов" и получают штрафы в 17 тысяч гривен. И такие случаи уже далеко не единичны. Но хуже всего то, что быстро исправить такую "ошибку" практически невозможно. Женщины обращаются в ТЦК, пишут заявления, чтобы их исключили из реестра, а в ответ слышат: "механизма нет". В итоге женщина вынуждена идти в суд, тратить собственные деньги, время и нервы,

– сказал он.

Обратите внимание! Также те же депутаты внесли в ВР законопроект о внесении изменений в статью 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение правил ведения воинского учета должностными лицами. То есть об усилении ответственности военных, которые служат в ТЦК.



"Если видео незаконных действий ТЦК появляется в интернете или медиа, ГБР должно не "иметь право", а быть обязанным автоматически открывать производство и расследовать такие случаи", – объяснил в том же выступлении Дмитрий Разумков.

