Какой будет мобилизация женщин: что предлагает законопроект

Тему мобилизации женщин активно обсуждают в украинском обществе. Новый законопроект о мобилизации только оживил разговоры.

24 Канал рассказывает, что известно о мобилизации женщин в принятом законопроекте, какие категории женщин будут подпадать под воинский учет, и необходимо ли им регистрировать свой электронный кабинет.

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Прежде всего отметим, что мобилизация женщин будет добровольной.

В доработанном законопроекте есть норма, которая предусматривает, что женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время исключительно с их согласия – в добровольном порядке.

Добровольной для женщин также будет базовая военная служба и базовая общевойсковая подготовка.

Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

Без срочной службы

Зато предусмотрена базовая военная служба и базовая общевойсковая подготовка.

Вместо срочной службы с 1 сентября 2025 года будет действовать базовая военная служба для всех мужчин от 18 до 25 лет. Они могут выбрать период ее прохождения до 24-летнего возраста. В мирное время это продлится до 5 месяцев, во время военного положения – до 3.

Базовую общевойсковую подготовку (БОВП) будут проходить для получения военной специальности в военных и учебных заведениях. Ее включат в учебные планы вузов как отдельную учебную дисциплину.

Военнообязанные до 25 лет, которые прошли БОВП или базовую военную службу, будут иметь отсрочку, и призвать их можно будет только с согласия.

Кто освобождается от прохождения БЗВП:

призывники, признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

призывники, которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

призывники, которые уже проходили военную службу;

Лица, которые не прошли БОВП или базовую военную службу, не смогут стать госслужащими, служащими ОМС, прокурорами (кроме прокуроров САП).