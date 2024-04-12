24 Канал розповідає, що відомо про мобілізацію жінок в прийнятому законопроекті, які категорії жінок підпадатимуть під військовий облік, та чи необхідно їм реєструвати свій електронний кабінет?

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Передусім наголосимо, що мобілізація жінок буде добровільною.

У доопрацьованому законопроекті є норма, яка передбачає, що жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час виключно за їх згоди – в добровільному порядку.

Добровільною для жінок також буде базова військова служба та базова загальновійськова підготовка.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку.

Без строкової служби

Натомість передбачена базова військова служба та базова загальновійськова підготовка.

Замість строкової служби з 1 вересня 2025 року діятиме базова військова служба для всіх чоловіків від 18 до 25 років. Вони можуть вибрати період її проходження до 24-річного віку. В мирний час це триватиме до 5 місяців, під час воєнного стану – до 3.

Базову загальновійськову підготовку (БЗВП) проходитимуть для отримання військової спеціальності у військових і навчальних закладах. Її включать до навчальних планів вишів як окрему навчальну дисципліну.

Військовозобов'язані до 25 років, які пройшли БЗВП чи базову військову службу, матимуть відстрочку, і призвати їх можна буде тільки за згодою.

Хто звільняється від проходження БЗВП:

призовники, визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

призовники, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

призовники, які вже проходили військову службу;

Зверніть увагу! Особи, які не пройшли БЗВП або базову військову службу, не зможуть стати держслужбовцями, службовцями ОМС, прокурорами (окрім прокурорів САП).