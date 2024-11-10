Мобилизация женщин: кого могут призвать в армию

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Время от времени появляются разговоры о мобилизации женщин.

Украинских женщин могут мобилизовать в армию только по добровольному согласию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Смотрите также Женщины должны проходить обязательную военную подготовку и быть военнообязанными, – Бобровская

Кто должен стать на учет

Мобилизация происходит только добровольно, однако на воинский учет должны стать все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Речь идет о женщинах-медиках от 18 до 60 лет, которых определят пригодными к службе по состоянию здоровья.

При этом воинский учет не означает обязательную мобилизацию женщин. По закону об изменениях в условиях мобилизации, женщины, которые стоят на воинском учете, во время военного положения могут служить только по собственному желанию.

В мирное время они могут служить только по контракту или в резерве.

Женщины же, которые имеют образование родственное с военно-учетной специальностью, из утвержденного Минобороны списка, не должны обязательно становиться на воинский учет. Они могут сделать это добровольно.