Мобилизация женщин в ноябре: могут ли призвать украинок

Тема мобилизации женщин в Украине становится все более актуальной. Могут ли мобилизовать женщин в 2024 году, при каких условиях, и можно ли пересекать границу всем украинкам.

Законодательство по мобилизации женщин в Украине не изменилось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Могут ли мобилизовать женщин в 2024 году

В октябре посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что женщин могут привлечь в ВСУ при необходимости, чтобы спасти Европу от войны. Между тем в ВСУ высказывались, что все украинки должны получать военную подготовку.

Адвокат Татьяна Савченко разъяснила, кого касается мобилизация в ноябре, и планируются ли изменения в законодательство.

Она подчеркивает, что законодательство пока не изменилось, и мобилизация женщин возможна только с их согласия. Женщины с медицинским образованием считаются военнообязанными, однако даже их призывают исключительно добровольно.

Согласно Конституции, защита государства является обязанностью всех граждан независимо от пола. Однако на сегодня мобилизация женщин возможна только по их желанию, указано в статье 1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Однако добровольцам могут отказать в подписании контракта. Это возможно, если женщина:

имеет троих детей;

воспитывает ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;

является матерью-одиночкой;

опекает мужа или родителей с инвалидностью;

является студенткой или имеет бронь на работе.

Украинки также могут добровольно пройти базовую военную подготовку.

Женщины каких специальностей являются военнообязанными

Призыв женщин остается добровольным, но представительницы некоторых профессий считаются военнообязанными и должны находиться на воинском учете.

К военнообязанным относятся женщины таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиологии.

Постановка на учет, впрочем, не означает мобилизацию. Это нужно, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков есть в резерве.

Отметим, что выезд из Украины остается разрешенным для всех женщин, даже военнообязанных. Запрет действует только для тех, кто служит по контракту или работает на государственной службе.