Законодавство щодо мобілізації жінок в Україні не змінилося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Чи можуть мобілізувати жінок у 2024 році
У жовтні посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що жінок можуть залучити до ЗСУ за потреби, щоб врятувати Європу від війни. Тим часом у ЗСУ висловлювалися, що всі українки мають отримувати військову підготовку.
Адвокатка Тетяна Савченко роз’яснила, кого стосується мобілізація в листопаді, та чи плануються зміни до законодавства.
Вона підкреслює, що законодавство наразі не змінилося, і мобілізація жінок можлива лише за їхньою згодою. Жінки з медичною освітою вважаються військовозобов’язаними, проте навіть їх призивають виключно добровільно.
Згідно з Конституцією, захист держави є обов’язком усіх громадян незалежно від статі. Проте на сьогодні мобілізація жінок можлива лише за їхнім бажанням, зазначено у статті 1 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".
Однак добровольцям можуть відмовити у підписанні контракту. Це можливо, якщо жінка:
- має трьох дітей;
- виховує дитину з інвалідністю або прийомну дитину до 18 років;
- є матір’ю-одиначкою;
- опікується чоловіком або батьками з інвалідністю;
- є студенткою або має бронь на роботі.
Українки також можуть добровільно пройти базову військову підготовку.
Жінки яких спеціальностей є військовозобов’язаними
Призов жінок залишається добровільним, але представниці деяких професій вважаються військовозобов’язаними і мають перебувати на військовому обліку.
До військовозобов’язаних належать жінки таких спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Постановка на облік, втім, не означає мобілізацію. Це потрібно, аби Генштаб розумів, скільки медиків є у резерві.
Зазначимо, що виїзд з України залишається дозволеним для всіх жінок, навіть військовозобов’язаних. Заборона діє лише для тих, хто служить за контрактом або працює на державній службі.