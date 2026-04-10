Мужчины уже не справляются, – военный о мобилизации женщин
Многие женщины берут в руки оружие и защищают Украину в рядах армии. Потому что мужчины сейчас самостоятельно не справляются по ряду причин и нуждаются в поддержке женщин.
Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" озвучил 24 Каналу мнение, что женщины не должны были идти в армию. Особенно когда их муж уже воюет.
"Я против того, чтобы женщины шли служить в армию, если мы берем мирное время. Просто сейчас мы, мужчины, уже не справляемся собственными силами. Поэтому мы нуждаемся в женской поддержке. Почему не справляемся? Возвращаемся к тем же ТЦК и бусификации. Рожденные мужчинами, но им не объяснили, как быть мужчиной. Они не готовы", – сказал он.
Какой вклад женщин в борьбу?
Николай "Раптор" отметил, что многие женщины, в которых присутствуют патриотизм, национализм, какие-то идеи, моральные ценности, берут в руки оружие. Благодаря тому, что они приобщаются, выполняют работу вместе с мужчинами, то Украина не проиграла в этой войне. Однако свою жену он не хотел бы видеть в армии.
Потому что у каждого военнослужащего должен быть тыл, от которого я должен понимать, зачем я там. Единственное о чем я хочу думать – зачем я это делаю. Единственный стимул продолжать и не опускать руки – когда я буду знать, что у меня нет шанса сдаться, потому что у меня жена и дети. Это будет побуждать меня двигаться вперед,
– считает военный.
По его словам, кто-то должен оставаться с детьми. Однако нужно максимально помогать мужчине в тылу. Например, привлекать волонтеров, общаться с людьми, организовывать какие-то мероприятия, открывать собрания и так далее.
Мобилизация женщин: последние новости
В Сухопутных войсках ВСУ ответили, будет ли мобилизация женщин в Украине. Там отмечают, что женщины приобщаются к службе только добровольно. А сообщения в сети о якобы подготовке Украины к мобилизации женщин в ведомстве назвали "безосновательными, манипулятивными и такими, что используются врагом".
В Верховную Раду внесли законопроект о воинском учете женщин. Документ инициировали Дмитрий Разумков, Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева, Дмитрий Микиша, Николай Тищенко и другие. Они хотят установить процедуру, в соответствии с которой женщин могли бы снимать с воинского учета. Говорится о случаях, когда это было сделано незаконно.
В Украине женщин начали ставить на воинский учет и объявлять в розыск. Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что это происходит из-за законодательных пробелов, хотя принудительной мобилизации нет. По его словам, в парламенте зарегистрировали законодательные акты для исправления ситуации.