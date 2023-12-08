Всех украинок до 60 лет "на фронт": россияне придумали абсурдный фейк о тотальной мобилизации
Россия разгоняет вброс о якобы мобилизации всех гражданок Украины до 60 лет. Этот фейк кремлевская пропаганда создала на основе сюжета одного из украинских телеканалов.
Центр стратегических коммуникаций и безопасности опроверг очередной фейк пропаганды Кремля. На этот раз оккупанты утверждали, что в Украине вскоре мобилизуют всех женщин в возрасте до 60 лет.
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Что придумали оккупанты на этот раз
Кремлевские пропагандисты заявили, что украинское ТВ якобы готовит украинок к тотальной отправке в военкоматы. Российские телеграм-каналы разгоняли фейк о том, что якобы все гражданки Украины, которым меньше 60 лет, должны стать на военный учет.
В ТЦК вроде бы должны были пойти женщины самых разных специальностей. Россияне в качестве примера приводили кассирок, юристок, менеджерок и даже библиотекарок. При этом захватчики сопровождали свои сообщения украинским телевизионным сюжетом.
Что было на самом деле
В декабре 2021 года на ICTV действительно выходил сюжет о постановке гражданок Украины на военный учет. Тогда Минобороны Украины утвердило список профессий, представительницы которых должны быть поставлены на военный учет. Речь шла как раз о женщинах 18 – 60 лет. Однако этот сюжет устарел.
Со временем взятие женщин на учет отсрочили – сейчас встать на учет обязаны только медикини. Женщины любых других профессий могут стать на учет в ТЦК добровольно,
– отмечается в сообщении.
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности заметили, что постановка женщины на военный учет не означает ее отправку на фронт. Государство просто хочет понять, какой ресурс есть в медицинской отрасли.
Россияне часто распространяют фейки о мобилизации
- Не так давно оккупанты разгоняли вброс о том, что в Украине военнообязанным мужчинам якобы блокируют банковские счета за неявку в ТЦК. Также росяне врали, что таких мужчин вроде бы не будут обслуживать в банках, транспортных компаниях и госучреждениях.
- Впоследствии этот кремлевский фейк был опровергнут. По факту неявки в военкоматы в Украине карты не блокируют.