Военный учет для женщин: кого коснутся новые правила

Недавно вступил в силу новый закон о мобилизации, который вносит изменения в вопросы мобилизации женщин в Украине. Отныне на воинский учет обязательно должны стать женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности.

Впрочем, это при условии, что они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Заметим, что ранее действовала норма, позволявшая женщинам-медикам трудоустраиваться без пребывания на воинском учете до конца 2026 года, однако Кабмин своим постановлением № 563 от 16 мая 2024 года эту норму отменил.

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Обязательный воинский учет для определенных категорий женщин

Отныне женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности, обязаны стать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Ранее они могли трудоустраиваться без пребывания на воинском учете до конца 2026 года, но Кабмин отменил эту норму своим постановлением № 563 от 16 мая 2024 года.

Кто добровольно может стать на учет

Женщины, которые имеют специальности и профессии, родственные с военно-учетными, могут по собственному желанию стать на воинский учет.

Министерство обороны утвердило перечень таких специальностей, и условие для этого – пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Будут ли мобилизовать женщин

Согласно пункту 12 статьи I Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства только в добровольном порядке.

Это подтверждает принцип равенства, закреплен на законодательном уровне, что женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, включая принятие на военную службу по контракту, прохождения военной службы и службы в военном резерве, а также соблюдение правил воинского учета.

Известно, что на сегодня в ВСУ проходят службу более 60 тысяч женщин.

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