Все ходатайства поступили от ГУ "Райковецкая исправительная колония (№78)". Заметим, что это уже не первое освобождение заключенных в Хмельницком.

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Как происходило рассмотрение дела

Рассмотрение дел происходило в открытых судебных заседаниях через видеоконференции, где судьи имели возможность пообщаться с осужденными. Суд установил, что заявления о мобилизации были добровольными. Некоторые мужчины рассказали, что желание служить проявляли еще при рассмотрении их дел в судах, однако в то время законодательство не предусматривало такой возможности.

Большинство добровольцев – молодые мужчины, осуждены в основном за кражи. Во время судебных заседаний они признались, что не имеют специальных навыков для прохождения военной службы, но уверены, что смогут овладеть ими быстро. Дополнительной мотивацией для многих из них стали потери родных и близких в войне, включая тех, кто защищал Украину.

Что ожидает добровольцев дальше

После вступления постановления в законную силу, представители Нацгвардии должны доставить уволенных в Хмельницкий райТЦК для заключения контракта и прохождения военной службы.

Суд также установил административный надзор над мужчинами сроком на 1 год, или до их увольнения с военной службы. Надзор будут осуществлять командиры воинских частей, где будут служить бывшие осужденные. Они будут иметь ограничения на пребывание за пределами места дислокации воинской части и выезды по личным делам без разрешения командира.

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