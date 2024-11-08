Украинки и военная служба: при каких условиях женщины могут вступить в армию

Украинские женщины могут быть мобилизованы в армию только по собственному желанию. Однако некоторые категории все же обязана стать на воинский учет.

В частности, это касается женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, что указано в статье 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В материале 24 Канала отмечается, что женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья признаны годными к службе, обязаны стать на учет.

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Как женщины могут присоединиться к армии

Заметим, что военный учет не является автоматической мобилизацией. Во время военного положения женщины, которые находятся на учете, могут быть привлечены к службе только добровольно. В то же время в мирное время они могут поступить на службу или в резерв только по контракту.

Женщины с образованием, соответствующим военно-учетным специальностям, указанным в списке Минобороны, не обязаны становиться на учет – это их добровольный выбор.

Закон также отмечает гендерное равенство в военной службе. Женщины могут выполнять воинский долг на равных условиях с мужчинами, в частности служить по контракту.

По базовой военной подготовки, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обязаны ее пройти. Во время военного положения этот курс длится три месяца и охватывает общевойсковую и профессиональную подготовку. После прохождения курса до достижения 25 лет их не мобилизуют.

Женщины также могут добровольно пройти базовую подготовку, если соответствуют возрастным и пригодны по состоянию здоровья. Как мужчины, так и женщины могут самостоятельно выбрать год для прохождения этой подготовки.