Мобилизация в Украине: какую категорию женщин могут призвать в ТЦК

В период действия военного положения в Украине мобилизация женщин остается добровольной, а принудительного призыва в августе 2026 года не планируется. В то же время отдельные категории украинок обязаны состоять на воинском учете и своевременно обновлять свои данные.

"24 Канал" рассказывает, что нужно знать о мобилизации женщин в августе 2026 года.

Какие категории женщин могут быть мобилизованы?

Во время действия военного положения в Украине обязательной мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время для женщин действующее законодательство не предусматривает принудительного призыва – служба в Вооруженных силах остается добровольной.

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины могут поступить на службу в ВСУ только по собственному желанию. На данный момент не объявлялось о изменениях в законодательстве относительно обязательной мобилизации женщин. В ВСУ неоднократно заявляли, что это вопрос не стоит на повестке дня, а все женщины, которые сейчас проходят службу, являются добровольцами.

Украинки, желающие поступить на военную службу, могут заключить контракт с ВСУ. Для этого необходимо пройти военно-медицинскую комиссию, собеседование в выбранной воинской части и базовую военную подготовку. После поступления на службу на военнослужащих-женщин распространяются те же права, обязанности и ограничения, что и на мужчин.

Отдельно закон определяет категории женщин, подлежащих обязательному воинскому учету. Согласно закону № 2664, это женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. Они считаются военнообязанными независимо от того, работают ли они по специальности. Представительницы других профессий могут становиться на воинский учет только добровольно.

При этом даже нахождение на воинском учете не означает обязательной мобилизации. Для женщин-медиков призыв в армию также осуществляется исключительно с их согласия. Основная цель воинского учета – формирование резерва и учет специалистов, которые могут быть привлечены в случае необходимости. Женщины, состоящие на воинском учете, обязаны сообщать в ТЦК и СП об изменении места жительства, семейного положения и других персональных данных. За несвоевременное обновление информации законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Напомним, в сети и ряде украинских СМИ распространилась информация о якобы новых правилах мобилизации, согласно которым восемь категорий военнообязанных лишились права на отсрочку. Среди них называли студентов-заочников, многодетных родителей с задолженностью по алиментам, отдельных лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью, и других.

Впрочем, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. По его словам, никаких новых изменений в законодательство о мобилизации не принималось, а информация об отмене отсрочек является фейком.