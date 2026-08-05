24 Канал розповідає, що потрібно знати про мобілізацію жінок у серпні 2026 року.

Які категорії жінок можуть бути мобілізовані?

Під час дії воєнного стану в Україні обов'язковій мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас для жінок чинне законодавство не передбачає примусового призову – служба у Збройних силах залишається добровільною.

Відповідно до пункту 11 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", жінки можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Наразі змін до законодавства щодо обов'язкової мобілізації жінок не анонсували. У ЗСУ неодноразово заявляли, що це питання не перебуває на порядку денному, а всі жінки, які нині проходять службу, є добровольцями.

Українки, які бажають вступити до війська, можуть укласти контракт із ЗСУ. Для цього необхідно пройти військово-лікарську комісію, співбесіду з обраною військовою частиною та базову військову підготовку. Після вступу на службу на військовослужбовиць поширюються ті самі права, обов'язки та обмеження, що й на чоловіків.

Окремо закон визначає категорії жінок, які підлягають обов'язковому військовому обліку. Згідно із законом №2664, це жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Вони вважаються військовозобов'язаними незалежно від того, чи працюють за спеціальністю. Представниці інших професій можуть ставати на військовий облік лише добровільно.

При цьому навіть перебування на військовому обліку не означає обов'язкової мобілізації. Для жінок-медиків призов до війська також здійснюється виключно за їхньою згодою. Основна мета військового обліку – формування резерву та облік фахівців, які можуть бути залучені у разі потреби. Жінки, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані повідомляти ТЦК та СП про зміну місця проживання, сімейного стану та інших персональних даних. За несвоєчасне оновлення інформації законодавством передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Нагадаємо, у мережі та низці українських медіа поширили інформацію про нібито нові правила мобілізації, згідно з якими вісім категорій військовозобов'язаних втратили право на відстрочку. Серед них називали студентів-заочників, багатодітних батьків із боргами за аліментами, окремих доглядальників людей з інвалідністю та інших.

Втім, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ці повідомлення не відповідають дійсності. За його словами, жодних нових змін до законодавства про мобілізацію не ухвалювали, а інформація про скасування відстрочок є фейком.