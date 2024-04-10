Будут ли мобилизовать женщин в Украине: в СНБО прокомментировали эту информацию

В Украине продолжается работа над законопроектом об изменениях в мобилизации. Вследствие этого возникают вопросы относительно того, как будет происходить этот процесс.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня. Ранее было заявление, что наше государство должно готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

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Это не является актуальным

Сейчас активно распространяют информацию, что в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин, однако это очередная дезинформация.

В ведомстве отметили, что ни один закон, который касается мобилизации, не предусматривает мобилизации женщин.

Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным и не рассматривается органами власти,

– говорится в сообщении.

В то же время женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины добровольно. Там призвали доверять только проверенным источникам.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Оксана Григорьева заявила, что нужно готовиться к тому, что начнут мобилизовать женщин. Она отметила, что наш северный сосед просто так не исчезнет, поэтому мы должны быть готовы к этому. Это значит, что мы должны обучать мужчин и женщин быть готовыми к войне.

Сейчас в ВСУ служат 65 000 женщин – это примерно на 40% больше, чем в 2021 году, за год до полномасштабного вторжения России. При этом, почти все они являются добровольцами, поскольку обязательного призыва для женщин не существует, хотя женщины, которые имеют медицинское образование, теперь обязаны зарегистрироваться в местном ТЦК.

Рада начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации