Мобилизация женщин может стать необходимой: какую работу они будут выполнять

В Украине пока лишь некоторые категории женщин являются военнообязанными. Однако в будущем обострение войны может побудить к общей мобилизации женщин.

Об этом высказался и Валерий Залужный, отметив, что надо сделать все, чтобы этого не допустить. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, какие задачи будут выполнять женщины, если их мобилизации будет невозможно избежать.

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В следующем году Россия будет иметь гораздо больше людей

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что если Украине придется призывать женщин, для того, чтобы "спасти Европу", вероятно, на это действительно пойдут.

Однако, по его мнению, нужно не допустить войны в Европе и не допустить призыва женщин.

Ситуация критическая, это правда. В 2025 году Украина встретится с гипертрофированно большой проблематикой человеческого ресурса в России. Потому что в 2025 году Россия будет воевать преимущественно человеческим ресурсом. Мы будем не так иметь проблему с российскими танками или ББМ, как с огромным количеством личного состава,

– пояснил Александр Коваленко.

Противодействовать такому количеству человеческого ресурса невозможно паритетным количеством человеческого ресурса. Военный обозреватель объяснил, что победить удастся только повышая наши возможности по уничтожению личного состава врага.

"Если сейчас мы уничтожаем примерно 30 – 35 тысяч российских оккупантов в месяц, с ранеными и пленными, то чтобы противодействовать нашествию человеческого ресурса нам нужно принимать решение о тактике боевых действий, которая бы увеличила это количество до 45 – 50 тысяч", – отметил Коваленко.

По мобилизации женщин, то, Коваленко убеждает, что не будет говориться об их отправке в штурмовые подразделения или что-то подобное. Если все же наступит такая необходимость, то женщины в подавляющем большинстве будут выполнять задачи в близком и глубоком тылу.

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"Женщин в штурмовые действия никто не будет отправлять. Но для выполнения соответствующего функционала в тылу, безусловно, необходимо будет мобилизовать и женский потенциал", – добавил военный обозреватель.