Рассматривается ли вопрос мобилизации женщин: в Верховной Раде ответили

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Вопрос мобилизации женщин пока не рассматривается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

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Могут ли мобилизовать женщин

Роман Костенко объяснил, что вопрос мобилизации женщин в парламентском комитете не рассматривался.

Эта тема не рассматривалась у нас в комитете... Мы уже приняли закон. Я думаю, мы на этом поставили точку,

– сказал нардеп на брифинге.

Костенко добавил, что, в соответствии с украинским законодательством, женщины могут быть призваны в армию по собственному желанию.

Важно! С 1 октября 2023 года в Украине женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование, стали на воинский учет. В то же время стоит отметить, что это не приравнивалось к мобилизации.

Напомним, в январе 2025 года Владимир Зеленский подписал документ с изменениями в закон, где, в частности, уточнялись нормы по воинскому учету женщин, которые хотят пройти базовую военную подготовку по собственному желанию. По новым правилам, их должны были по личному согласию ставить на воинский учет призывников, а после базовой подготовки – зачислять в воинский учет военнообязанных.