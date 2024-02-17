Бронирование, привлечение с судимостью и новые выплаты: что может измениться в законе о мобилизации

Народные депутаты работают над мобилизационным законопроектом, в частности, сейчас продолжается внесение поправок. А дальше требуется необходимое время на их обработку и принятие.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко в разговоре с 24 Каналом подробно объяснил, какие могут быть важные изменения в проекте. Одну из главных ролей будет играть мотивация.

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Когда могут принять законопроект

Сейчас в течение двух недель каждый депутат имеет право вносить свои правки. По словам Костенко, некоторые из них действительно могут улучшить проект, другие направлены на то, чтобы затягивать процесс.

"Есть такой механизм, когда депутатов пытаются ограничивать в их деятельности и некоторые законопроекты используются, чтобы их услышали. Это также факт, поэтому отделить одни правки от других мы не можем", – объяснил он.

Поэтому время работы над правками будет зависеть от того, сколько их будет. В течение следующей недели комитет может рассмотреть положения и принять или отклонить их. Условно, до 1 марта этот процесс может быть решен. Но дальше есть еще одно "но".

"Также каждый народный депутат может поставить правки на подтверждение. Это уже те, которые есть в законе, он может их еще раз поднять, чтобы Верховная Рада проголосовала. Это может затягиваться очень долго и будет зависеть от того, снимут правки народные депутаты, или не снимут и будут их ставить на подтверждение или на учет. Это может затянуться на несколько недель, а то и на месяц", – предположил Костенко.

Что должно быть главным в законопроекте

Главное, что должно быть в мобилизационном законопроекте кроме обязанностей и ограничений, считает нардеп, – мотивация. Поэтому зарегистрирован соответствующий законопроект, где есть решение по мотивации действующих и будущих военнослужащих.

Он включает как экономические и финансовые составляющие, так и вопросы подготовки и ветеранскую политику. Враг сейчас преобладает количеством личного состава и использует профессиональных военных, которые имели годы подготовки.

"Во-первых, мы должны обратить внимание на нашу молодежь. Это не о том, что мы должны их брать и забрасывать в бусы – это о мотивации их идти в армию. Потому что когда мы говорим об асимметричной войне, о войне современных технологий, очень сложно людям, которым уже далеко за 40, а то и за 50 лет, использовать эти технологии", – сказал нардеп.

Как должны измениться денежные выплаты

От 3 до 5 тысяч долларов в зависимости от звания может получить тот, кто подписывает контракт, считает Костенко. В его проекте говорится о сроках, в частности, за количество месяцев, которые боец проводит в боевом распоряжении, повышается и коэффициент зарплаты:

6 месяцев – коэффициент увеличивается в полтора раза. То есть минимальная зарплата в 20 – 100 тысяч должна расти до 30 – 200 тысяч соответственно и так далее.

Другое аспект – уничтожение техники. За ликвидацию вражеского танка экипаж или отдельный боец может получить до 10 тысяч долларов.

По расчетам нардепа, на этот проект поощрения личного состава необходимо 1 миллиард 800 миллионов гривен, учитывая показатели 2023 года.

Я уверен, что эта мотивация даст толчок бойцам идти и уничтожать больше техники,

– сказал он.

Также отдельным пунктом идет вопрос ветеранских выплат. Минимальные пенсии для бойцов, которые получили инвалидность устанавливаются по группам:

третья – 15 тысяч гривен;

вторая – 20 тысяч гривен;

первая – 25 тысяч гривен.

"Потом, если ты 12 месяцев был в боевых действиях и при этом прослужил 24 месяца, ты имеешь право на бесплатную растаможку, завоз себе любого транспорта для собственного пользования. Если 36 месяцев и не был в боевых действиях, то 50% у тебя есть льгота на растаможку транспортного средства", – привел еще один пример поощрения Костенко.

Также в его законопроекте четко определены сроки демобилизации в зависимости от того где и сколько месяцев боец проходит службу.

Когда мы хотим призвать 500 тысяч и заплатить за это по последним данным 790 миллиардов гривен, а мой законопроект на год требует 70 миллиардов гривен, то разница есть. Когда мы идем по пути профессиональной армии, конечно, за полгода это не сделаешь, но это нужно будет, чтобы была концепция,

– озвучил общую смету Костенко.

Как будет происходить бронирование

По словам народного депутата, пока проблема не в самом бронировании, но и тех, кто уже попал на службу. Говорится об узкопрофильных специалистах, которые нужны на производстве и в тылу, но они уже с оружием защищают страну.

"Когда начал развиваться наш оборонно-промышленный комплекс, мы этих людей не можем забрать и поставить на предприятия – нет законодательной возможности. Пока на этом этапе вроде и понимают проблему (депутаты – 24 Канал), но боятся поднимать этот вопрос. Но важно ставить таких людей к управлению предприятиями, в том числе и частными, которые могут обеспечивать работу оборонного комплекса", – объяснил он.

Будут ли призывать заключенных

По мнению Костенко, здесь стоит разделять тех, кто уже отбыл наказание, у них есть судимость и они не становятся на учет.

"Надо избирательно подходить к тому, чтобы их можно было мобилизовать и, возможно, отдельные подразделения создать. Но это вопрос для тех, кто уже отбыл наказание", – заметил он.

Другая категория – условно осужденные.

Они также не стоят на учете и более того – некоторые люди используют это, чтобы не попасть на учет. Есть такое, что приходят к следователям, платят какую-то взятку, а те им делают условно какое-то дело, их осуждают и они также не идут в армию. Поэтому к условно осужденным надо конкретно подходить и смотреть на тяжесть преступления,

– сказал Костенко.

Что касается тех, кто уже отбывает наказание, по данным Костенко их около 50 тысяч. Среди них есть женщины, больные, кто не подпадает по возрасту.

"Мы можем найти среди них 4 – 6 тысяч человек при потребности в месяц десятков тысяч. Решит ли это наш мобилизационный вопрос хотя бы на месяц – точно нет", – отметил нардеп.

Поэтому сейчас стоит взвешенно подходить к каждому пункту.

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