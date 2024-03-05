Поиск справедливых решений: какие правки законопроекта о мобилизации стали дискуссионными

Украинские чиновники рассматривают правки к мобилизационному законопроекту. Ключевая задача в котором должна быть ориентирована на мотивацию тех, кто должен идти служить в армию.

В этом убежден политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что мобилизованный человек имеет право выбрать подразделение, в котором бы хотел служить.

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Какие правки больше всего обсуждали

Первое – 36 месяцев на демобилизацию, которые должны диверсифицироваться для людей, которые находятся непосредственно на линии фронта и ежедневно жертвуют своим здоровьем, рискуют жизнью ради того, чтобы непосредственно держать линию фронта.

"Есть люди, которые находятся в тылу, и для них 36 месяцев являются совершенно иными, чем для тех, кто на передовой. Поэтому вот здесь нужно найти справедливый подход, который учитывал бы действительно вложения конкретного военного в общее дело и понимать, кто может раньше идти отдыхать заслуженно, кто еще должен доработать", – объяснил Джигун.

Второе – ограничение прав уклонистов. Сначала говорилось о 4 форматах, которые сократились вдвое здесь говорится о таких ограничениях, как выезд за границу и передвижение транспортным средством.

Третье – так называемое экономическое бронирование. По словам политолога, оно может давать около 300 миллиардов гривен в год поступлений в бюджет. Отсюда, соответственно, говорится и финансирование армии.

"Есть две основные концепции, где по-моему официальная зарплата должна быть не менее 35 000 гривен, и оттуда работодатель платит налоги для ФЛП по версии народных депутатов. 20 000 гривен налога платишь в месяц и имеешь спокойствие, что тебя никто не мобилизует, но при этом ты так сказать держишь вот тот экономический фронт. И вот здесь на самом деле, я думаю, баталий будет немало, потому что определить эффективность или ценность жизни человека, который зарабатывает такую сумму средств или не зарабатывает, нечестно таким образом. С другой стороны, цифры говорят сами за себя", – объяснил он.

Поэтому дискуссии еще будут продолжаться. Возможно финальный документ будет обнародован уже на следующей неделе в стенах Рады.

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