Боятся неудобных вопросов: в Чите "мобиков" выгнали на мороз во время визита губернатора

Российская армия продолжает позориться. Так, в Чите "спрятали" губернатора Александра Осипова от мобилизованных мужчин.

Военнообязанные могли задать губернатору "неудобные вопросы". Об этом сообщает 24 канал.

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В Чите "мобиков" выгнали на мороз

Как стало известно, во время визита губернатора Александра Осипова военное командование выставило на мороз мобилизованных мужчин, чтобы они не задавали неудобных вопросов по обеспечению.

Также во время приезда чиновника на территорию не пропускали машины, которые должны были привезти продукты питания.

Так мы прячемся от Осипова. Нас даже в часть не пускают,

– сказал на опубликованном видео один из мобилизованных.

На кадрах можно увидеть, что русские солдаты стоят на лютом холоде у стен части. Они не могли ни зайти внутрь здания, ни покинуть территорию.

В Чите мобилизованных выгнали на мороз: смотрите видео

Кстати, такое происходит не в первый раз. В сентябре мобилизованных из воинской части на юге Читы отправили гулять в поле, чтобы они не столкнулись с Осиповым.

Что известно о мобилизации в России: последние новости

Генштаб Вооруженных Сил России приказал командующим округами к 1 ноября завершить частичную мобилизацию населения. Так, в России прекратят все меры, связанные с призывом на военную службу находящихся в запасе граждан.

В Институте изучения войны сообщили, что частичная мобилизация стала настоящим вызовом для России. В частности, страна-агрессор не смогла эффективно справиться с мобилизацией.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что в российскую армию якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россиянам может понадобиться новая волна призыва. Он рассказал о том, как российское командование использует мобилизованных, которые плохо экипированы.

Напомним, что сами мобилизованные любыми методами избегали встреч с военными комиссарами. Некоторые из них умирали, даже не доехав до фронта. Большинство мобилизованных отправлялось на фронт сразу через несколько дней после подписания контракта.

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