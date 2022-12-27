Надоело служить: российские "мобики" приехали из Луганщины в Подмосковье и сдали оружие
В Подмосковье задержали мобилизованные россияне. Они отказались воевать против Украины и захотели сдать оружие.
Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 канал. Напомним, что осенью мобилизованные россияне бросили позиции в Луганской области из-за значительных потерь.
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Мобилизированные россияне отказываются воевать против Украины
26 декабря 8 "мобиков" в возрасте от 20 до 44 лет уехали из Луганской области и оказались в Подмосковье. Они пришли в отдел полиции с автоматами и пулеметами и заявили, что хотят сдать оружие.
Как выяснилось, эти "воины" были мобилизованы в Калининградской области и после учений направлены под Луганск.
Правоохранители вызвали военных следователей на место инцидента. В итоге "мобиков" отправили в одну из воинских частей Подмосковья – там они будут ждать решения полиции.
"Мобики" массово отказываются ехать на войну
- В ноябре один из мобилизованных в России отказался воевать. Поэтому ему на плацу заломили руки полицейские.
- А в Белгородской области также арестовали "мобика", отказавшегося ехать на войну в Украину. В сети показали соответствующее видео его задержания.
- В Луганской области российских военных за отказ воевать держат в подвалах. Таким образом это в очередной раз доказывает жестокость и цинизм военного руководства государства-агрессора.
- Кстати, во временно оккупированной Херсонской области есть много мобилизованных с последней волны, которые не являются добровольцами на войне.