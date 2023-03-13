Мобилизированным сейчас гораздо легче учиться, – Вышебаба

Полномасштабная война в Украине продолжается уже второй год, и армии нужны не только денежные вливания, но и люди. При этом новомобилизованным будет легче учиться, чем это было в первое время после 24 февраля 2022 года.

Связано это с тем, что уже нет такого хаоса, который был поначалу. Об этом в эксклюзивном интервью для сайта 24 Канала рассказал военный Украины, командир отделения Павел Вышебаба.

Читайте интервью полностью Одними донатами не победишь, нам нужны бойцы, – интервью с Павлом Вышебабой

Сейчас нет спешки и хаоса

По словам Вышебабы, раньше линия фронта менялась каждый час, ведь шли интенсивные бои. Сейчас без той спешки и хаоса значительно легче. Военные Украины постоянно учатся воевать и делают это все лучше.

Нет такой спешки, которая была в начале, нет хаоса. … Сейчас вы приезжаете и знаете, где ваши позиции, а где враг,

– сказал военный.

Более того, сейчас военнослужащие знают, куда их будет отправлять командование, с какой стороны будут оккупанты. Также есть возможность в обучении и непосредственно на фронте узнать интересующую информацию, ведь "есть куча людей, у которых можно спросить".

Поэтому Павел Вышебаба дал общий совет – "когда приедете на фронт, меньше говорите, а больше слушайте".

Украинской армии нужны бойцы

Вышебаба также подчеркнул, что оккупанты активизировались и уже около месяца постоянно предпринимают попытки штурма с использованием всех средств. Однако при этом командование Вооруженных сил Украины действует мудро и распределяет силы на правильные участки фронта.

Сейчас нам удается сдерживать это наступление. То, что линия фронта почти не меняется, не означает, что россияне не пытаются ее изменить. Происходят постоянные попытки прорвать нашу линию обороны,

– сказал Павел Вышебаба.

Однако сдерживание фронта "стоит большую цену государству – жизни и здоровья наших людей". Так что работу раненых и убитых должны выполнять другие, а для этого армии нужны люди.

"Большая война продолжается уже второй год, но последний месяц у россиян словно открылось второе дыхание. Происходят очень интенсивные и тяжелые бои. Поэтому призываю людей, которые ценят свободу и хотят жить в Украине, идти в военкомат", – подытожил военный.

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