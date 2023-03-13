Пов'язано це з тим, що уже немає такого хаосу, який був спершу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 Каналу розповів військовий України, командир відділення Павло Вишебаба.

Читайте інтерв'ю повністю Одними донатами не переможеш, нам потрібні бійці, – інтерв'ю з Павлом Вишебабою

Зараз немає поспіху та хаосу

За словами Вишебаби, раніше лінія фронту мінялася щогодини, адже йшли інтенсивні бої. Натомість зараз без того поспіху та хаосу значно легше. Військові України постійно вчаться воювати і роблять це дедалі краще.

Нема такого поспіху, який був на початку, нема хаосу. … Зараз ви приїжджаєте і знаєте, де ваші позиції, а де ворог,

– сказав військовий.

Ба більше, зараз військовослужбовці знають, куди їх відправлятиме командування, з якого боку будуть окупанти. Також є можливість у навчанні та безпосередньо на фронті дізнатися інформацію, що цікавить, адже "є купа людей, у яких можна запитати".

Тож Павло Вишебаба дав загальну пораду – "коли приїдете на фронт, то менше говоріть, а більше слухайте".

Українській армії потрібні бійці

Вишебаба також підкреслив, що окупанти активізувалися та уже близько місяця постійно роблять спроби штурму з використанням всіх засобів. Однак при цьому командування Збройних Сил України діє мудро та розподіляє сили на правильні ділянки фронту.

Зараз нам вдається стримувати цей наступ. Те, що лінія фронту майже не змінюється, не означає, що росіяни не пробують її змінити. Відбуваються постійні спроби прорвати нашу лінію оборони,

– сказав Павло Вишебаба.

Однак стримування фронту "коштує велику ціну державі – життя і здоров'я наших людей". Тож роботу поранених та вбитих повинні виконувати інші, а для цього армії потрібні люди.

"Велика війна триває вже другий рік, але останній місяць у росіян наче відкрилося друге дихання. Відбуваються дуже інтенсивні та важкі бої. Тому закликаю людей, які цінують свободу і хочуть жити в Україні, йти у військкомат", – підсумував військовий.

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