Попросил россиян навести БПЛА на СИЗО: в Запорожье задержали мобилизованного

В Запорожье мобилизованный передавал российским оккупантам информацию об украинских военных. После разоблачения и заключения он готовился к побегу, помочь в котором попросил вражеские спецслужбы.

Как установило следствие, сотрудничество с оккупантами мужчина начал после того, как сбежал из воинской части. Об этом сообщает СБУ.

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Как предатель готовил побег из СИЗО с помощью оккупантов?

Предатель искал "легкие заработки" в мессенджерах. Так, он попал на крючок сотрудника ФСБ. Тот предложил мужчине деньги в обмен на измену.

После вербовки беглец начал собирать информацию об одном из пунктов временного базирования элитного подразделения ВСУ, по которому оккупанты планировали навести ударный беспилотник.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали злоумышленника, когда он формировал агентурный отчет для ФСБ.

Уже находясь под стражей, агент планировал подготовить побег с территории СИЗО. По его замыслу, россияне должны были направить по координатам задержанного ударный дрон, чтобы повредить здание, в котором расположена камера их агента.

После этого он надеялся сбежать за территорию режимного объекта. Контрразведчики СБУ разоблачили план побега и предотвратили его реализацию.

Агенту сообщили агенту о подозрении по статье о государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее СБУ задержала мужчину, который помогал России готовить удары по Днепру 2 июня. Им оказался бывший военный с Днепропетровщины, который имел российский паспорт. По данным следствия, он следил за полетами украинской авиации, фиксировал координаты и время вылетов самолетов и вертолетов во время воздушных тревог. Россияне хотели найти слабые места украинской ПВО и места базирования авиации.