Как мобилизованному сохранить рабочее место и должность: полное объяснение

В Украине мобилизованным гражданам гарантируется сохранение рабочего места и должности на время прохождения службы. Однако для этого военнообязанным нужно знать определенные нюансы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ.

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Как сохранить рабочее место во время мобилизации

Согласно Кодексу законов о труде Украины, место работы и должность сохраняются за мобилизованными. Это касается всех предприятий, учреждений, фермерских хозяйств и ФЛП независимо от формы собственности.

Стоит отметить, что время службы засчитывается в стаж:

страховой;

работы;

работы по специальности;

государственной службы.

Важно! До 19 июля 2022 года работодатели должны были выплачивать средний заработок мобилизованным. Сейчас это зависит от инициативы работодателя и не является обязанностью.

Для того, чтобы окончательно избежать проблем, военнообязанному нужно проинформировать работодателя о мобилизации и предоставить соответствующие документы:

военный билет с пометкой о призыве;

справку от ТЦК;

извлечение из приказа о зачислении в воинскую часть.

После этого работодатель должен издать приказ об освобождении от работы (речь идет не об увольнении).

Увольнение мобилизованного работника является нарушением трудового законодательства. В таком случае необходимо обратиться в Государственную службу по вопросам труда и обжаловать решение в суде.

Если же украинец имеет статус ФЛП, предпринимательская деятельность не прекращается во время мобилизации. В случае, если деятельность не ведется, налоги и сборы не начисляются.

Также возможно освобождение от уплаты ЕСВ. Для этого необходимо подать:

заявление;

копию военного билета (в течение 10 дней после демобилизации).

Напомним, 16 апреля Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Теперь соответствующий документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.