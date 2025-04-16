Как мобилизованному сохранить рабочее место и должность: полное объяснение
- Мобилизованные в Украине имеют право на сохранение рабочего места и должности, а время службы засчитывается в стаж.
- Для этого мобилизованным нужно проинформировать работодателя, предоставить необходимые документы, а в случае увольнения обращаться в Гоструда и суд.
В Украине мобилизованным гражданам гарантируется сохранение рабочего места и должности на время прохождения службы. Однако для этого военнообязанным нужно знать определенные нюансы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ.
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Как сохранить рабочее место во время мобилизации
Согласно Кодексу законов о труде Украины, место работы и должность сохраняются за мобилизованными. Это касается всех предприятий, учреждений, фермерских хозяйств и ФЛП независимо от формы собственности.
Стоит отметить, что время службы засчитывается в стаж:
- страховой;
- работы;
- работы по специальности;
- государственной службы.
Важно! До 19 июля 2022 года работодатели должны были выплачивать средний заработок мобилизованным. Сейчас это зависит от инициативы работодателя и не является обязанностью.
Для того, чтобы окончательно избежать проблем, военнообязанному нужно проинформировать работодателя о мобилизации и предоставить соответствующие документы:
- военный билет с пометкой о призыве;
- справку от ТЦК;
- извлечение из приказа о зачислении в воинскую часть.
После этого работодатель должен издать приказ об освобождении от работы (речь идет не об увольнении).
Увольнение мобилизованного работника является нарушением трудового законодательства. В таком случае необходимо обратиться в Государственную службу по вопросам труда и обжаловать решение в суде.
Если же украинец имеет статус ФЛП, предпринимательская деятельность не прекращается во время мобилизации. В случае, если деятельность не ведется, налоги и сборы не начисляются.
Также возможно освобождение от уплаты ЕСВ. Для этого необходимо подать:
- заявление;
- копию военного билета (в течение 10 дней после демобилизации).
Напомним, 16 апреля Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Теперь соответствующий документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.