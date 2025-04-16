Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ.

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Як зберегти робоче місце під час мобілізації

Згідно з Кодексом законів про працю України, місце роботи та посада зберігаються за мобілізованими. Це стосується всіх підприємств, установ, фермерських господарств і ФОПів незалежно від форми власності.

Варто зазначити, що час служби зараховується до стажу:

страхового;

роботи;

роботи за спеціальністю;

державної служби.

Важливо! До 19 липня 2022 року роботодавці мали виплачувати середній заробіток мобілізованим. Зараз це залежить від ініціативи роботодавця і не є обов'язком.

Для того, щоб остаточно уникнути проблем, військовзобов'язаному потрібно проінформувати роботодавця про мобілізацію і надати відповідні документи:

військовий квиток із поміткою про призов;

довідку від ТЦК;

витяг з наказу про зарахування до військової частини.

Після цього роботодавець має видати наказ про увільнення від роботи (йдеться не про звільнення).

Звільнення мобілізованого працівника є порушенням трудового законодавства. У такому випадку необхідно звернутися до Державної служби з питань праці та оскаржити рішення в суді.

Якщо ж українець має статус ФОП, підприємницька діяльність не припиняється під час мобілізації. У випадку, якщо діяльність не ведеться, податки та збори не нараховуються.

Також можливе звільнення від сплати ЄСВ. Для цього необхідно подати:

заяву;

копію військового квитка (протягом 10 днів після демобілізації).

Нагадаємо, 16 квітня Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб. Тепер відповідний документ повинен підписати президент України Володимир Зеленський.