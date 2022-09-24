Готовят к неизбежному: во Владивостоке мобилизованным раздают черные пакеты
В россии продолжается частичная мобилизация, которую большинство граждан страны восприняли негативно. Хотя раньше россияне поддерживали свою армию, но сейчас они напуганы новым указом кремля, потому что знают, что их ждет в Украине.
В военкоматах россии подошли к мобилизации очень ответственно – мужчинам сразу выдают черные пакеты. Об этом свидетельствует видео в соцсетях.
Важно В россии почти переворот, действиями путина недовольны, – жена боевика в разговоре с мужем
Частичная мобилизация не может проходить без черных пакетов
Как пишет "Оперативный ВСУ ", во Владивостоке мобилизованным не дают зимнего комплекта обмундирования из-за хищения генералами складов. Однако мужчинам выдают черные пакеты. Кажется, это для того, чтобы мы не тратили свои на оккупантов.
Смотрите видео, как в россии беспокоятся о своих новоиспеченных военных:
Россиянам проще бежать из страны, чем сопротивляться
Граждане россии после объявления мобилизации массово бегут из страны. 22 сентября на границе россии и Грузии зафиксировали огромные очереди. В то же время в Казахстане предложили закрыть въезд для россиян в страну. Пока там не планируют выдавать им вид на жительство. Литва тоже не будет предоставлять убежище россиянам, которые убегают от ответственности. А в Латвии из-за войны россии против Украины ограничили въезд российским гражданам с шенгенскими визами.
Украинские защитники уже готовятся встречать "частично мобилизованных" россиян
- Пограничники готовятся выполнять задачи на фронте. Каждый день им рассказывают, как нужно обустраивать скрытый пост наблюдения и уметь работать в команде.
- Перед военными сейчас стоит задача – освободить оккупированные территории, поэтому в подготовке главный акцент стоит в наступательных действиях. Ребята подходят к этому ответственно. Они просчитывают детали, распределяют роли и продумывают несколько запасных сценариев.
- А у российских оккупантов серьезные проблемы на фронте, поэтому руководство кремля и объявило мобилизацию.