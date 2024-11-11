Мобилизация в Украине: могут ли призвать на службу человека с инвалидностью
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому на службу могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При определенных условиях в армию могут присоединиться и лица с инвалидностью.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".
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Могут ли призвать на службу лиц с инвалидностью
Люди, которые имеют I, II или III группы инвалидности, не подлежат обязательной мобилизации. Впрочем, они могут присоединиться в ряды ВСУ по собственному желанию и на контрактной основе.
В то же время стоит заметить, что лиц с инвалидностью не исключают с воинского учета, ведь не во всех случаях она означает автоматическую непригодность к службе. Поэтому, если человек не планирует вступать в армию, то он должен оформить отсрочку и после окончания срока действия – продолжать отсрочку.
Чтобы получить отсрочку, лицо с инвалидностью должно подать заявление с соответствующими документами в ТЦК. В частности, говорится о справке МСЭК, которая устанавливает их группу.
Также не мобилизуют лиц, которые имеют следующие заболевания:
- некоторые инфекционные и паразитарные болезни;
- новообразования;
- определенные болезни крови и кроветворных органов;
- определенные болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- определенные расстройства психики и поведения;
- определенные болезни нервной системы;
- определенные болезни глаза и придаточного аппарата;
- определенные болезни уха и сосцевидного отростка;
- определенные болезни системы кровообращения;
- определенные болезни органов дыхания;
- определенные болезни органов пищеварения;
- определенные болезни кожи и подкожной клетчатки;
- определенные болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- определенные болезни мочеполовой системы;
- беременность, роды и послеродовой период;
- определенные пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;
- определенные травмы, отравления.