Мобилизация в Украине: могут ли призвать на службу человека с инвалидностью

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому на службу могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При определенных условиях в армию могут присоединиться и лица с инвалидностью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

К теме Отсрочка от мобилизации: когда и кому необходимо обновить документы

Могут ли призвать на службу лиц с инвалидностью

Люди, которые имеют I, II или III группы инвалидности, не подлежат обязательной мобилизации. Впрочем, они могут присоединиться в ряды ВСУ по собственному желанию и на контрактной основе.

В то же время стоит заметить, что лиц с инвалидностью не исключают с воинского учета, ведь не во всех случаях она означает автоматическую непригодность к службе. Поэтому, если человек не планирует вступать в армию, то он должен оформить отсрочку и после окончания срока действия – продолжать отсрочку.

Чтобы получить отсрочку, лицо с инвалидностью должно подать заявление с соответствующими документами в ТЦК. В частности, говорится о справке МСЭК, которая устанавливает их группу.

Также не мобилизуют лиц, которые имеют следующие заболевания: