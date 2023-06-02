Если жена с инвалидностью: в каких случаях могут мобилизовать мужа

При общей мобилизации отсрочку имеют мужчины призывного возраста, если у жены есть инвалидность. Также они не подлежат призыву, если имеют одного из родителей или родителей жены с инвалидностью 1 или 2 группы.

Соответствующий порядок предусмотрен статьей 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, пишет 24 Канал. Этот закон также определяет, могут ли мобилизовать мужчину призывного возраста, если он сам имеет инвалидность.

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Что известно о мобилизации тех, кто имеет родственников с инвалидностью

Согласно закону, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые:

заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены, или мужа, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеют жену или мужа из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены, или мужа из лиц с инвалидностью 1 или 2 группы;

являются опекунами лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы;

заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью 2 группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

В каких случаях могут мобилизовать мужчину, имеющего жену с инвалидностью

"Среди других оснований указанная норма предусматривает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы, а также лица, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе", – рассказала адвокат АО "ДИКСИ ЛЕКС" Елена Бирюч изданию "Фокус".

Она также объяснила, что для отсрочки от призыва во время мобилизации требуется:

обратиться с соответствующим заявлением в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

приобщить документы, подтверждающие определенные статьей 23 основания отсрочки – медицинские документы и документы в подтверждение соответствующих родственных связей.

Адвокат объяснила, что получить отсрочку от призыва можно только до момента обретения статуса военнослужащего. После зачисления в личный состав воинской части можно подать только заявление об увольнении с военной службы.

Если речь идет об отсрочке от призыва во время мобилизации в случае наличия статуса лица с инвалидностью у другого супруга, то законом не конкретизировано, какая именно группа инвалидности должна быть установлена. В соответствии, право на отсрочку у военнообязанного возникает и тогда, когда жена имеет статус лица с инвалидностью 3 группы,

– рассказала Елена Бирюч.

По ее словам, в этом случае не имеет значения, какую именно группу инвалидности имеет жена.

Адвокат объяснила, что мобилизовать такого мужчину могут: