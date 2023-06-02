Відповідний порядок передбачений статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, пише 24 Канал. Цей закон також визначає, чи можуть мобілізувати чоловіка призовного віку, якщо він сам має інвалідність.

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Що відомо про мобілізацію тих, хто має родичів з інвалідністю

Згідно з законом, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які:

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, чи чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

мають дружину чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини, чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю 1 чи 2 групи;

є опікунами особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи;

зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю 2 групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

У яких випадках можуть мобілізувати чоловіка, який має дружину з інвалідністю

"Серед інших підстав вказана норма передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю 1 чи 2 групи, а також особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду", – розповіла адвокатка АО "ДІКСІ ЛЕКС" Олена Бірюч виданню "Фокус".

Вона також пояснила, що для відстрочки від призову під час мобілізації потрібно:

звернутися із відповідною заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

долучити документи, що підтверджують визначені статтею 23 підстави для відстрочки – медичні документи та документи на підтвердження відповідних родинних зв'язків.

Адвокатка пояснила, що отримати відстрочку від призову можна тільки до моменту набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини – можна подати тільки заяву про звільнення з військової служби.

Якщо мова йде про відстрочку від призову під час мобілізації у разі наявності статусу особи з інвалідністю у другого з подружжя, то законом не конкретизовано, яка саме група інвалідності має бути встановлена. Відповідно, право на відстрочку у військовозобов'язаного виникає і тоді, коли дружина має статус особи з інвалідністю 3 групи,

– розповіла Олена Бірюч.

За її словами, у цьому випадку немає значення, яку саме групу інвалідності має дружина.

Адвокатка пояснила, що мобілізувати такого чоловіка можуть:

тільки за його згодою;

виключно за місцем проживання.

Зверніть увагу! В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили 2 травня на 90 днів. Так, мобілізовувати українців можуть до 18 серпня 2023 року. Детальніше про мобілізацію – читайте тут.