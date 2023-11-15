Применили западное вооружение: на Севере Украины провели обучение мобильных групп ПВО

На Севере Украины провели обучение для мобильных групп противовоздушной обороны. В ходе учений военные использовали западное и советское вооружение.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев. Он уточнил, что для проверки готовности мобильных огневых групп применили самый маленький по масштабу беспилотник.

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Таким образом, военные учились обнаруживать, сопровождать и уничтожать вражеские цели в воздухе.

Во время учений применялось вооружение, предоставленное странами-партнерами, и вооружение советского образца,

– отметил командующий.

На опубликованном видео можно понять, что обучение проводили и днем, и ночью.