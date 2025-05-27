Российская и иранская боеголовки сделали "Шахеды" более смертоносными: куда целятся такие дроны

СМИ анализируют усиление российских атак по Украине. Враг модернизировал "Шахеды". Пока не известно, использовали ли их россияне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Нужен ли Украине экспорт оружия: что об этом говорят производители дронов, военные и волонтеры

Как Россия улучшила "Шахеды"

Оккупанты оснастили их 90-килограммовыми боеголовками. Медийщики подчеркнули, что сотрудничество между Москвой и Тегераном стало еще глубже.

"Шахеды" стали визитной карточкой кампании Путина по разрушению украинской инфраструктуры, вызывая отключения электроэнергии и повреждая ключевые энергетические объекты. Новые комбинированные боеголовки создаются как две разные модели, но обе весят 90 килограммов. Одна из них создается в России, другая – в Иране,

– пишут в статье.

Российская модель КОФЗБЧ сочетает кумулятивный, осколочный, фугасный и зажигательный эффекты. Она может разрушать здания, разбрасывать обломки и генерировать мощную ударную волну. И "предназначена не просто для уничтожения конкретной цели, а для создания максимального хаоса в ее окрестностях".

Иранская версия "лишена зажигательной способности, но все равно наносит мощный удар".

Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что таким образом россияне хотят нанести ущерб украинским энергообъектам. Ведь наши энергетические компании возводят бетонные укрытия и устанавливают сетки из стали.

Но у модернизированных беспилотников есть и слабая сторона. Они тяжелее, а потому потребуют больше горючего. Так что их радиус действия будет значительно меньше.